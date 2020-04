LEGGI ANCHE

Aspettando la ripresa di allenamenti e campionato, il difensore delKostasha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. «La voglia di tornare è grandissima da parte di tutti. Come tutti sto seguendo il programma che ci ha dato il procuratore. E poi aggiungo altre cose che servono a me per stare al massimo del mio livello di forma. Avevamo ripreso il nostro cammino e il Napoli giocava come erano abituati i tifosi. Peccato si sia fermato il campionato: questo virus però sta penalizzando tutto il mondo.è un grande lavoratore: come era da calciatore, se non anche di più. Ci da tantissimi stimoli anche in questi giorni. È difficile stare un mese e mezzo a casa e mantenere la forma. Io lo sento spesso in questi giorni, abbiamo un rapporto speciale. Abbiamo anche caratteri simili, mi dice che devo continuare a spingere a lavorare. In allenamento mi stimola tantissimo, ma lo fa con tutti. Vuole sempre il massimo da ogni giocatore e sa farlo. Non lo conoscevo prima, ma vedevo il suo lavoro aldove ha fatto miracoli. Non mi piace essere il. Leader devono esserlo tutti. Dobbiamo sentire che siamo tutti uguali:così si costruiscono i gruppi.è sempre stato un giocatore straordinario. Ha fatto cose incredibili anche prima. Posso dire che sono stato sfortunato perché abbiamo giocato pochissimo insieme: era difficile trovare un'intesa in così poco. Non è vero che la nostra coppia non ha funzionato. Lui è arrivato a una settimana dall'inizio del campionato, ed è normale che ci sia intesa in così poco tempo. Insieme possiamo essere una coppia eccezionale. Ma occhio anche altri:sono bravissimi.è l'ultimo a mollare anche negli allenamenti.Nella prima partita contro ilabbiamo dimostrato che ce la giochiamo. Il risutato ci ha penalizzato: al primo tiro, hanno fatto gol. Noi, invece, avremmo potuto segnare ancora. Rispetto per tutti, paura di nessuno.Non si può non parlare bene di Ancelotti. È una grande persona. Il modulo ha sempre usato il 4-3-3 e per questo i giocatori sono più abituati. Ancheci ha messo tre partite per ingranare.Laè importante: un titolo è sempre un titolo e ogni vittoria ti da autostima e fiducia.Non mi piace giudicare me stesso e quindi la mia stagione. Ho iniziato a giocare a calcio perché mio zioera unine per tanto è stato anche il mio».