LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La nostra è stata una buona gara, ma dovevamo chiuderla prima altrimenti rischiamo fino alla fine». Kostas Manolas non si accontenta e sprona il suodopo il gol subito nel finale. «Dobbiamo essere sempre concentrati, basta poco a perdere il vantaggio, in un attimo prendi un gol e dopo si riapre tutta la partita».Altro gol importante per il centrale greco, dietro nei gol di testa solo a. «Ma il mio lavoro è non prendere gol», ha ricordato l'azzurro a Dazn. «Poi se riesco a segnare e aiutare la mia squadra sono contento, spero di farne altri. Domani guarderò il Barcellona contro ilper studiare meglio i blaugrana».