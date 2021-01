Appena dentro la Top10 europea, ma pur sempre tra le migliori squadre del continente. Nonostante tutte le critiche subite nelle settimane recenti, il Napoli continua a consolarsi allo Stadio San Paolo, da qualche mese dedicato allo scomparso Diego Armando Maradona. Secondo quanto si evince dall'ultimo studio Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) circa l'impatto che l'assenza dei tifosi ha avuto sulle squadre europee, gli azzurri di Gattuso conservano il 66,7% di vittorie interne a Fuorigrotta, tra i dati più alti d'Europa.

A primeggiare in questa speciale classifica è l'Atletico Madrid: la squadra di Simeone pare non aver accusato il colpo di uno stadio vuoto, vincendo ben l'86,7% delle gare giocate in casa. Subito dietro Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester City. La prima italiana è la Roma, al 7° posto, poi Inter, Atalanta e Juventus. Il Napoli si piazza al 10° posto, alla pari con Siviglia e con i bianconeri di Pirlo. Gli azzurri perdono il 20% delle gare al Maradona da quando è scoppiata la pandemia, pareggiando il 13,3% delle partite.

