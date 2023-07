Napoli, Maradona fuori dal podio nonostante lo scudetto

Non basta lo scudetto al Napoli per salire sul podio degli stadi con più presenze in Italia e quindi anche quelli che portano incassi più alti per le società italiane. Ai primi due posti si piazza lo stesso stadio, quello di Milano: San Siro interista (oltre 2 miliardi e 200mila presenze nell'ultimo biennio) si piazza avanti i rivali del Milan per pochissimo nonostante lo scudetto mancato sia nell'ultima stagione che in quella precedente. Poi l'effetto Mourinho, con quasi due milioni di tifosi della Roma ad occupare le gradinate dello Stadio Olimpico. Appena fuori dal podio il Maradona: a Fuorigrotta sono passati 1 milione e 430mila tifosi nelle due stagioni con in panchina Luciano Spalletti. Nella classifica di Transfermarkt, a seguire ci sono Lazio e Juventus.