Napoli, il Maradona tra gli stadi più economici della Serie A

Quanto costano gli stadi della Serie A in questo avvio di 2023/24? L'ultimo studio arriva da Transfermarkt: la piattaforma ha considerato le prime gare già assegnate di questa stagione e i prezzi dei settori più economici degli stadi italiani con il Castellani di Empoli sul podio più alto (10 euro per il settore più economico) e Torino (14 euro) e Udinese (15 euro) a completare il terzetto in testa. In scia anche il Napoli, con il settore più economico del Maradona al prezzo di 20 euro come Inter, Atalanta e Monza. Dall'altro lato della classifica Cagliari (50 euro) e Lazio (40). Incide, però, il fattore abbonamenti: lo stadio sardo, ad esempio, è quasi del tutto assegnato agli abbonati con la possibilità di accedere a pochissimi tagliandi in vendita libera.