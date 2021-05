Napoli, Mario Rui vede una maglia da titolare contro lo Spezia

Corsie esterne con il punto interrogativo. Quella di domani potrebbe essere la giornata decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi di Gattuso in vista della gara di sabato pomeriggio in casa dello Spezia. In particolare c'è da decidere gli uomini da schierare sulle corsie esterne. I due ruoli chiave sono il terzino sinistro e l'esterno destro d'attacco.

Per quanto riguarda la difesa, infatti, le quotazioni di Mario Rui sono in netta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati