Napoli, anche Mario Rui nel mirino dei club arabi?

Non solo Piotr Zielinski. Anche Mario Rui sarebbe finito nel mirino dei club del campionato saudita che stanno facendo razzia in Europa e in Italia. Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, nelle ultime ore sarebbe stato l'Al Nassr a portare avanti contatti con l'entourage del terzino portoghese per provare a capire le percentuali di affondo e di chiusura dell'eventuale affare.

L'Al Nassr è già squadra di Cristiano Ronaldo, calciatore portoghese come Mario Rui e con cui ha già giocato in passato proprio in nazionale. Il contratto del calciatore con il Napoli si concuderà nel 2025 ma fin qui non è mai stata paventata la volontà del club di De Laurentiis di cedere il terzino.