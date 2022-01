Napoli, Mario Rui è negativo: subito in campo con il Bologna?

Altra bella notizia per Luciano Spalletti. Come comunicato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, è tornato negativo al covid anche Mario Rui. Il terzino portoghese era risultato positivo la scorsa settimana, domani si riaggregherà al gruppo azzurri dopo le visite mediche di rito e tornerà a disposizione per la sfida al Bologna in campionato di lunedì.