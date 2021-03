Mario Rui, l'agente fa chiarezza: «Nessuna lite con Gattuso»

Ha fatto discutere tanto nelle ultime ore il caso che coinvolge Gattuso e Mario Rui, allontanato dall'allenamento di ieri proprio dall'allenatore azzurro. «Ho sentito che Mario è stato cacciato da Gattuso o che aveva trattato male un giocatore della primavera. Tutte cose non vere che non si sono verificate» ha però specificato Mario Giuffredi, agente del terzino portoghese.

«Niente di tutto questo è vero anche perché Mario Rui, quando incontra i giovani della Primavera, li accoglie sempre come fratelli più piccoli» ha continuato Giuffredi a Radio Kiss Kiss per commentare l'accaduto. «Quindi sono cose non vere perché non ha avuto nessun problema con nessun ragazzino e nessun problema con l'allenatore. Oggi si è allenato regolarmente, solo lui e Gattuso conoscono il motivo della sua uscita dall’allenamento anticipata di 10 minuti».

