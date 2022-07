Napoli, Mario Rui offeso dai tifosi a Dimaro: «È l'ora di andartene»

Brutto episodio che ha visto protagonista Mario Rui nelle scorse ore a Dimaro. Al campo di Carciato, infatti, uno dei tifosi presenti in Tribuna ha approfittato dell'arrivo del terzino portoghese per sfogare qualche offesa realmente gratuita: «È arrivata l'ora di andartene» gli ha detto con rabbia in napoletano il "tifoso", mentre Mario Rui faceva la sua uscita dal campo a fine allenamento.

Che brutto gesto. Un professionista esemplare come Mario Rui dopo l'ultima stagione disputata non merita tutto ciò. pic.twitter.com/fHt3cijt7w — Francesco Varriale (@osurdatnammura7) July 10, 2022