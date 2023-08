Napoli-Mario Rui pace fatta: rinnovo fino al 2026

Un solo anno in più ma importante per risolvere discussioni e tensioni. Mario Rui e il Napoli fanno pace: dopo le incomprensioni e gli allarmi di qualche giorno fa, le parti trovano l'accordo per restare ancora insieme con il contratto del portoghese che si allunga di una stagione, fino al 2026.

Anche per il terzino, quindi, la possibilità di vivere a lungo in azzurro. Mario Rui resterà al Napoli con un ingaggio intorno ai 2 milioni a stagione: accettata dunque la condizione del club, che risparmia un po' sullo stipendio del calciatore per restare insieme un anno in più. Il blitz dell'agente Mario Giuffredi nelle scorse ore in Abruzzo ha avuto l'effetto sperato: dopo due rinnovi per due assistiti, ora si penserà a Politano e Gaetano.