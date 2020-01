© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono contento di aver lavorato con Sarri e ora sono contento di lavorare con Gattuso, ogni allenatore dà qualcosa di suo». Mario Rui ritrova il suo vecchio allenatore e presenta così la sfida alla Juventus di domenica. «Sarri sarà accolto bene al, con lui ho un rapporto speciale, abbiamo cominciato insieme all'Empoli, spero che i tifosi napoletani lo accolgano bene.è un idolo, motivazione ed ispirazione, gli auguro tutto il bene del mondo tranne che per la partita di domenica».LEGGI ANCHE Napoli, Ospina non si esalta «Con la Juve servono i tre punti» «Questa squadra vale più dei 24 punti che abbiamo in classifica, ma forse in questo momento è quello che meritiamo» ha continuato il terzino portoghese ai microfoni di Sky Sport. « Insigne non è mai stato solo, ci ha sempre trasmesso la giusta carica in campo. È un calciatore straordinario che può fare la differenza in qualsiasi momento».