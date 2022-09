Napoli, Mario Rui sogna il Mondiale: «Ma per ora sono felice di essere qui»

All'indomani della vittoria contro la Repubblica Ceca in Nations League, torna a parlare da terzino della nazionale portoghese Mario Rui, ieri titolare in campo. L'ottima prestazione in maglia Portogallo ha anche rilanciato le sue possibilità in ottica convocazione Mondiale: «Ma non era quello l'obiettivo, non ero in campo a pensare e me stesso» ha spiegato ai media l'azzurro.

«Sono stato davvero felice di essere nuovamente chiamato per aiutare il mio Paese, è sempre un grande piacere e orgoglio ogni volta che siamo chiamati a rappresentarlo» ha continuato Mario Rui. «La convocazione in nazionale resta sempre il coronamento di un sogno. Sono felice di essere stato richiamato, anche se è successo purtroppo a causa dell'infortunio di Raphael, e gli auguro il meglio» ha chiarito il terzino del Napoli.