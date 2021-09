Il Napoli è già tornato in campo: Mario Rui si allena con i compagni

A nemmeno 24 ore dalla sfida in Inghilterra di Europa League contro il Leicester, il Napoli di Luciano Spalletti torna in campo al Konami Center. La squadra è tornata alle prime ore del mattino in città e si è allenata questo pomeriggio: solo lavoro di scarico, ovviamente, per chi ieri è sceso in campo contro la squadra di Brandon Rodgers.

Le buone notizie arrivano dall'infermeria: se Lobotka e Demme proseguono nella loro tabella di allenamento personalizzato per recuperare dai rispettivi infortuni, Mario Rui è tornato ad allenarsi con i compagni dopo aver saltato la sfida in Europa League. Anche Mertens e Ghoulam questa mattina hanno svolto seduta completa col gruppo.