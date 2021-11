Napoli, Mastercard nuovo partner: «Innovazione il nostro mantra»

Nuova collaborazione per il Calcio Napoli che apre a una importante partnership con Mastercard per il lancio di Tap&Go, l’innovativo progetto che consente di viaggiare sui trasporti pubblici locali con la propria carta di pagamento contactless senza più ricorrere al biglietto cartaceo. Il servizio è attivo da oggi sulla rete di trasporti della regione Campania, grazie alla collaborazione con il Consorzio Unico Campania e le aziende di trasporto che operano nel territorio.

«Per rendere la comunicazione ancora più emozionante e vicina ai consumatori Mastercard ha scelto un partner d’eccezione come SSC Napoli, che rappresenta nel cuore dei campani una delle loro più grandi passioni, quella per un grande sport di squadra come il calcio» - si legge dal comunicato sul sito ufficiale - «È appunto per questomotivo che ha scelto l’SSC Napoli come partner che lo accompagnerà in questo percorso di innovazione digitale della regione Campania e che offrirà, al contempo, esperienze Priceless per tutti i tifosi. Nella campagna saranno coinvolti anche alcuni dei maggiori campioni del Calcio Napoli come il capitano Lorenzo Insigne, il primo ad inaugurare l’innovativo servizio di pagamento».

«Questa partnership con Mastercard è per noi del Calcio Napoli particolarmente significativa, perché fin dall’inizio, da quando ho rilevato la società dal fallimento ricreandola da zero, ho sempre fatto dell’innovazione, anche tecnologica, il mio mantra» le parole di Aurelio De Laurentiis. «Complimenti a Mastercard, ma anche alle istituzioni locali per il coraggio che hanno dimostrato nell’approntare questa rivoluzione. Le idee geniali restano idee se non c’è coraggio nel provare a realizzarle, anche rischiando. Ma sono certo che Napoli e la Campania siano pronte per un vero rinascimento culturale e imprenditoriale».