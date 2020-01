LEGGI ANCHE

Il Napoli resta avanti su Politano, trattativa apertissima con l'Inter e discorso molto ben avviato con l'esterno offensivo nerazzurro. Il ds Giuntoli lavora su due fronti: formulata l'offerta al club nerazzurro (20 milioni più bonus) e all'attaccante (contratto di 4 anni e mezzo da 1.8 milioni più bonus). C'è da trovare però la piena convergenza sulle cifre e sulle modalità dell'affare: il Napoli vorrebbe siglare un prestito di 18 mesi fissando nel 2021 la cifra del riscatto, invece l'Inter punta al prestito con obbligo di riscatto a giugno e come cifra complessiva punta a chiudere a 25 milioni. Si tratta ancora, quindi, e resta opzione concreta l'inserimento di Llorente che andrebbe in prestito ai nerazzurri per sei mesi, così si abbasserebbe un po' il costo dell'operazione. Ma ci sono valutazioni in corso dei due club: Conte, infatti, preferirebbe Giraud come alternativa da prima punta a Lukaku, il Napoli invece potrà privarsene puntando su Mertens (che non ha ancora rinnovato con il Napoli, ipotesi però che resta ancora in piedi) come alternativa a Milik per il resto della stagione o prendendo un'altra prima punta subito.Il club azzurro infatti si muove anche per un altro attaccante: interesse per Jean Philippe Mateta, 22enne attaccante francese del Mainz. La trattativa potrebbe decollare dopo i primi contatti. Punta centrale, un giovane molto interessante che il club tedesco ha acquistato nell'estate 2018 dal Lione che è andato in gol nella prima partita di Bundesliga del 2020 persa 2-1 contro il Friburgo. Mateta ha giocato a giugno l'Europeo under 21 con la Francia ed è stato tra i protagonisti della formazione transalpina mettendo a segno il calcio di rigore nella semifinale contro la Spagna poi vinta dagli iberici ai calci di rigore. Un giovane molto interessante, in questo senso si potrebbe trattare di un acquisto in chiave futura.Ma il Napoli resta lanciato sull'affare Politano ed è più avanti di tutte perché è il club che si è mosso in maniera più concreta, anche se ieri sul giocatore si è fatto avanti un altro concorrente il Siviglia che ha mostrato interesse sia all'Inter che all'entourage dell'attaccante. Quindi, è entrato in corsa anche il club spagnolo dopo che si è bloccato il discorso tra Inter e Roma. Il Napoli ha scelto di puntare in maniera forte su Politano vedendo in lui il sostituto di Callejon che è scadenza di contratto ma non ha rinnovato e sempre più difficilmente lo farà ed è quindi destinato a liberarsi a parametro zero. Quella di Politano, quindi, sarebbe una soluzione importante per il futuro ma anche per l'immediato perché aumenterebbe le potenzialità offensive del Napoli: si tratta infatti di un attaccante gradito a Gattuso e che entrerebbe a meraviglia nel suo 4-3-3.Younes è vicinissimo alla Samp: il Napoli e il club blucerchiato hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento dell'attaccante esterno che deve però ancora dire sì all'operazione e per questo motivo non c'è stata ancora la fumata bianca. Su di lui ci sono anche Genoa e Torino e club stranieri. Alla Samp invece è passato in maniera ufficiale il difensore Tonelli, trattativa conclusa con la formula del prestito con diritto di riscatto (2.5 milioni più bonus). Tutto fermo per il terzino, non ci sono novità per Ghoulam, al Napoli non sono ancora arrivate offerte concrete per il terzino algerino. Solo una sua cessione potrebbe aprire il fronte per una sua trattativa in entrata e a quel punto il direttore sportivo Giuntoli si fionderebbe sul terzino sinistro Tsimikas dell'Olympiacos.