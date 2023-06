Nuovo look con i capelli biondi per Mathias Olivera, giusto in tempo prima della nascita della sua Bella: oggi è venuta al mondo la primogenita del terzino azzurro e della compagna Belen, rimasti a Napoli in questa estate senza il pallone.

«Benvenuta, ti saremo sempre accanto» il messaggio del calciatore alla piccola appena arrivata.