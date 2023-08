Napoli-Mavropanos fissato il prezzo: ma il calciatore ha preso tempo

Il Napoli non perde di vista Kostas Mavropanos. Secondo quanto riportato da Sky De, il club azzurro ha lavorato anche negli ultimi giorni sul difensore centrale dello Stoccarda che in azzurro potrebbe prendere il posto di Kim Min Jae, spostatosi proprio in Bundesliga. La trattativa con il calciatore non si è ancora conclusa, si aspetterà di avere il sì del difensore greco per poi discutere eventualmente con il club tedesco.

Mavropanos, infatti, avrebbe ricevuto nelle ultime ore offerte anche da club della Premier League, eventualità che farebbe riflettere il difensore, deciso comunque a lasciare la Bundesliga già in questa sessione estiva di trasferimenti. Lo Stoccarda ha già fissato il prezzo: 20 milioni per lasciarlo partire a titolo definitivo, una cifra che il Napoli accetterebbe di buon grado.