Napoli, Maximiano ha detto già sì: al Granada servono 15 milioni

Quella tra il Napoli e Luis Maximiano potrebbe essere una trattativa pronta a entrare nel vivo nelle prossime settimane, appena conclusi i campionati in giro per il mondo. Dalla Spagna, infatti, assicurano che i contatti avvenuti nelle ultime settimane avrebbero convinto il portiere portoghese del Granada, che ha aperto le porte all'azzurro dando il suo ok al trasferimento e aspettando ora che i club possano mettersi d'accordo.

Con le partenze di Ospina e Meret, il Napoli tiene viva la pista Luis Maximiano per regalare a Spalletti un nuovo pacchetto di estremi difensori il prossimo anno. Il Granada (che sta già cercando sul mercato un sostituto nella speranza di poter salvare la categoria a fine anno) non si aspetta che il club azzurro possa pagare la clausola da 25 milioni presente nel contratto del calciatore portoghese, ma serviranno - come riportato da Todofichajes - almeno 15-17 milioni per avere l'ok degli andalusi.