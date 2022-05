Napoli, Maximiano è un'occasione: retrocede in B, ma c'è l'Atletico

È tra i nomi vagliati da Cristiano Giuntoli quello di Luis Maximiano, il portiere portoghese ex Sporting che ha giocato nell'ultima stagione con il Granada in Liga. Granada che ieri è retrocesso nella seconda serie spagnola e che ora dovrà dar via i suoi gioielli: tra questi c'è proprio il portiere che è risultato il migliore - per parate effettuate - nell'ultimo campionato, una mosca bianca dei suoi.

I tifosi gli hanno chiesto di non lasciare il club al termine dell'ultima partita infelice della stagione ma difficilmente gli andalusi potranno permettersi di dire no alle offerte di mercato che arriveranno: la clausola da 25 milioni ora è lontana, Luis Maximiano potrebbe trasformarsi in una vera e propria occasione di mercato a prezzo stracciato. Non solo il Napoli, infatti, ha appuntato il suo nome: Atletico di Madrid e Celta Vigo vorrebbero trattenerlo in Liga, ma anche la Lazio di Lotito sembra essere interessata al portoghese per sostituire Strakosha.