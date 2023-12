Neanche quella domenica, dopo la festa e il giro di campo, confermò ai suoi ragazzi quello che tutti sapevano: Walter Mazzarri stava per chiudere il brillante ciclo a Napoli perché deciso ad accettare l'offerta di Massimo Moratti e la panchina dell'Inter. «Sarei diventato un allenatore Internazionale», con la "I" maiuscola, come scrive nell'autobiografia "Il meglio deve ancora venire", pubblicata da Rizzoli. Il meglio era già venuto a Napoli in quattro stagioni. La qualificazione Champions 2011, la Coppa Italia 2012 e il secondo posto 2013, prima dell'addio. Sono passati 3856 giorni da quell'ultima volta sulla panchina azzurra a Fuorigrotta e domani Mazzarri torna là, a sedersi sul lato sinistro. Non sarà più il tecnico avversario, presentatosi qui con Inter, Torino e Cagliari. Ma di nuovo "uno di noi" per i tifosi azzurri. A loro, dopo i tre punti conquistati contro l'Atalanta, vuole regalare proprio contro l'Inter la vittoria al Maradona che manca dal 27 settembre, 64 giorni. Quella sera, dopo i quattro gol all'Udinese sembrò che potesse rimettersi in marcia il Napoli di Garcia. Ci aveva creduto anche De Laurentiis, che all'epoca scriveva continui tweet di incoraggiamento dopo le partite. Sarebbe andata sempre peggio, fino all'esonero di Rudi e al ritorno di Walter.

APPROFONDIMENTI Napoli, doppia chance con Inter e Juve per tornare in corsa per lo scudetto Napoli, già 23 gli azzurri in campo: solo 1.070 minuti per la panchina Napoli-Inter, probabili formazioni: Osimhen dal primo minuto nel tridente

Emozioni particolari, quelle che soltanto questo stadio sa trasmettere. Mazzarri ha rivisto lo spogliatoio e il campo di Castel Volturno, ma il Maradona - ai suoi tempi era il San Paolo - è altro. È il luogo dove il tecnico di San Vincenzo costruì un importante pezzo di storia del club di De Laurentiis, arrivando a sfiorare le vette di Diego, poi raggiunte da Spalletti. Lui e il presidente si dissero addio non esattamente da amici. E anche una parte della tifoseria, quando Mazzarri tornò a Fuorigrotta alla guida dell'Inter, non lo accolse con particolare affetto. Perché vi fu un'errata narrazione. Mazzarri non aveva voltato improvvisamente le spalle al Napoli, la sua era stata una decisione ponderata, anche perché qui si sarebbe trattato di aprire un altro ciclo dopo le partenze di Lavezzi e di Cavani per Parigi. Walter ha cominciato ad allenare a Napoli grandi giocatori - esclusa la parentesi Cassano alla Samp - ma sono stati di più quelli che ha saputo plasmare e portare oltre i loro limiti. Il lavoro che difficilmente sarebbe riuscito a Garcia.

Mazzarri tornò a Napoli, dopo quell'addio comunicato ai giocatori soltanto nell'ultima giornata a Roma, il 15 dicembre. Prima che l'Inter ne prendesse 4 dagli azzurri di Benitez, aveva ascoltato i fischi di una parte dello stadio. «I motivi per cui sono andato via si conoscono e non sono quelli che qualcuno vuole ancora far passare. La rosa del Napoli quest'anno mi sembra più adeguata di quella che ho avuto io. Andate a vedere dove hanno preso i giocatori quest'anno e dove andavano a prenderli quando c'ero io». Quell'anno Benitez aveva potuto scegliere nelle rose del Real Madrid (Albiol, Callejon e Higuain) e del Liverpool (Reina) e dall'Olanda era arrivato Mertens, che qui avrebbe scritto la storia.

Firmando per l'Inter, scossa dalla deludente annata di Stramaccioni, Mazzarri era certo di poter dare una svolta alla squadra e alla sua carriera. Si trovò a gestire non soltanto la fine del ciclo di tanti nerazzurri che avevano firmato il Triplete con Mourinho nel 2010 ma soprattutto ad affrontare, all'inizio della prima stagione, i problemi causati dal passaggio di proprietà da Moratti all'indonesiano Thohir. «Ma non feci mai domande e rispettai il nuovo assetto dirigenziale».

L'Inter non era più quella di Mou - con cui aveva avuto un duro botta e risposta ai tempi del Napoli ma poi chiarì tutto dopo il trasferimento a Milano - e riuscì ad arrivare solo al quinto posto nel 2014, con l'anziano Milito che non era più il super bomber e il giovane Icardi che iniziava a trovare spazio. Sotto tono il mercato della successiva stagione, la partenza fu sofferta e il rapporto tra l'Inter e Mazzarri si interruppe dopo la sconfitta a Parma e il pareggio col Verona. Esonerato il 14 novembre, guarda caso lo stesso giorno in cui - nove anni dopo - De Laurentiis gli ha riconsegnato il Napoli. Mazzarri non comprese la scelta di Thohir e lo disse con amarezza mesi dopo a un quotidiano giapponese. «Non meritavo l'esonero, non c'erano i presupposti. Purtroppo i preconcetti su una persona rischiano di cambiare la realtà».