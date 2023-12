Napoli-Mazzocchi, l'esterno chiede la cessione: la Salernitana chiede 2,5 milioni

Il Napoli e Pasquale Mazzocchi sembrano sempre più promessi sposi. L'esterno della Salernitana è a oggi l'obiettivo principale per la fascia destra per gli azzurri, anche se con il club di Iervolino ancora non sembrano quadrare le cifre dell'eventuale accordo da fare in questa finestra invernale di mercato.

Secondo Sky Sport, l'entourage di Mazzocchi avrebbe comunicato in queste ore al direttore Sabatini la volontà di trasferirsi a Napoli, forti anche dell'accordo già ottenuto con la società azzurra per tre anni e mezzo di contratto. La Salernitana potrebbe fare un po' di sconto: i granata speravano di guadagnare almeno 4 milioni di euro dalla sua cessione, il Napoli è fermo a 1,5 dell'ultima offerta, ma la sensazione è che a 2,5 si possa chiudere.