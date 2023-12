Napoli, il -11 fa paura: meno punti solo con Ancelotti in panchina

24 punti in classifica, un bottino povero per il Napoli di Walter Mazzarri che ha rilevato la squadra dalla gestione Garcia appena due settimane fa. Solo una volta nell'ultima decade gli azzurri hanno fatto peggio arrivando alla 14ª giornata: si tratta della stagione 2019/20, quella interrotta dal covid e che in panchina ha visto l'alternarsi di Carlo Ancelotti e poi Gennaro Gattuso.

E quell'annata rappresenta anche il peggior distacco dalla vetta a questo punto della stagione: -17 dal primo posto, chiudendo poi con il 7° posto in classifica. Il -11 oggi presente in classifica, invece, si era visto anche nel 2014/15, la seconda stagione di Rafa Benitez sulla panchina del Napoli. Anche al termine di quell'anno gli azzurri non riusciranno a centrare la qualificazione alla Champions League.