LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 16:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, ci sarebbero stati nuovi contatti trae Verona per Sofyan Amrabat , il calciatore che tanto piace agli azzurri. Il direttore sportivo napoletanoe quello del Verona D’Amico sono tornati a parlare del centrocampista marocchino gialloblù che è tra le rivelazioni del campionato.Ci sarebbe ancora ampio margine tra domanda e offerta, a frenare le avanzate del Napoli per gennaio. La richiesta della squadra veneta resta di poco inferiore aimentre quella delè salita intorno ai 13/14 milioni, compresi gli eventuali bonus. Non solo gli azzurri guardano al calciatore del Verona, visto che giovedì il presidente Setti ha incontrato anche l’