Se il Buongiorno si vede dal mattino, il Napoli è in prima fila per il possente difensore centrale del Torino su cui però la concorrenza si fa sempre più serrata. Il club azzurro ha puntato da tempo il giocatore del Toro e della Nazionale per arginare quelle drammatiche voragini registrate nella stagione appena passata agli archivi. Alessandro Buongiorno, 25 anni tra due giorni e contratto fino al 2028 con i granata, risponde all'identikit espressamente richiesto da Antonio Conte per rendere il pacchetto arretrato del Napoli un bunker. Ma sul capitano del Toro si è scatenata una vera e propria asta. Cairo si sfrega le mani: chiede(va) una cifra che si aggira sui 45 milioni di euro per il suo cartellino con il prezzo che potrebbe ancora levitare.

Il Napoli si è spinto ad aprire il portafogli fino a 35 milioni di euro (più bonus) o eventuali contropartite tecniche. Ma l'interesse di altri top club - italiani e stranieri (con la Premier in prima linea) - rischia nella migliore delle ipotesi di fare andare l'operazione per le lunghe. Manna sta lavorando di cesello per piazzare un colpo che garantirebbe una certa impermeabilità alla difesa azzurra, considerando che Buongiorno è un mancino che può giocare tranquillamente sia come centrale, sia come braccetto di sinistra. Tra le alternative, torna d'attualità il nome di Nehuen Perez dell'Udinese: il 23enne argentino è stato vicinissimo al trasferimento in azzurro nel mercato di gennaio, salvo poi un clamoroso dietrofront quando tutto sembrava fatto. Non è escluso che l'operazione potrebbe concludersi con sei mesi di ritardo. Copia-incolla anche per Radu Dragusin che a gennaio il Tottenham ha prelevato dal Genoa soffiandolo al Napoli. Con gli Spurs, tuttavia, il 22enne centrale rumeno non ha trovato grosso minutaggio e potrebbe fare il percorso inverso. Si vedrà.

La fascia in bilico

Olimpiadi a centrocampo

Rimanendo in tema difensivo, il club azzurro farà di tutto per convincere Di Lorenzo a sposare il nuovo progetto targato Conte. E non è escluso che sarà proprio l'allenatore a trasmettergli gli stimoli giusti per continuare a sgroppare sulla fascia con la... fascia sul braccio. La Juve resta alla finestra. Giuntoli non aspetta altro che l'occasione opportuna per fiondarsi sul cursore di fascia e nel caso prende sempre più piede l'ipotesi di uno scambio con Federico Chiesa che farebbe il percorso inverso. L'attaccante non sembra il profilo adatto per lo scacchiere die potrebbe essere spedito altrove. Occhio però alla concorrenza della Roma. A centrocampo s'impone un sostituto di Zileinski che andrà all'Inter. De Laurentiis spinge per l'ingaggio di Sudakov, ma per la stella ucraina dello Sachtar (valutata oltre 50 milioni di euro) si fanno sempre più insistenti le sirene della Premer. Il club nerazzurro è sulle tracce anche di Gudmundsson che pure piace - e tanto al Napoli. Per il jolly del reparto offensivo (14 gol e 4 assist quest'anno allombra della Lanterna) il Genoa chiede circa 35 milioni di euro ed il Napoli è disposto a trattare a patto che nell'operazione venga inserita come contropartita tecnica il difensore Ostigard (ex di turno).Piccola curiosità: della folta pattuglia di giocatori di proprietà del club azzurro che faranno ritorno alla base c'è anche il giovane e promettente centrocampista centrale Coli Saco: 31 presenze e sette reti con l'Ancona di Roberto Boscaglia. Il 22enne maliano è stato convocato dalla sua Nazionale per le amichevoli preparatorie alle Olimpiadi ed è probabile il Ct Éric Chelle lo inserisca nella spedizione africana a Parigi.