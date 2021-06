Kang-in al Napoli, è coreana l'ultima tentazione di Giuntoli

Sudcoreano di nascita, spagnolo di adozione. Lee Kang-in veste la maglia del Valencia da quando ha 10 anni ma la sua avventura in Spagna potrebbe anche concludersi quest'anno. Il contratto del centrocampista valenciano sta per scadere tra un anno e, secondo quanto riportato da Superdeporte, lascerà il club in cui è cresciuto per non andar via nel 2022 a costo zero.

Ad aspettare alla finestra per lui ci sarebbero tanti club: in Liga lo segue con interesse l'Atletico Madrid campione, in Premier c'è il Wolverhampton, in Serie A ci sarebbero Milan, Fiorentina e anche il Napoli. Lee Kang-in sarebbe un'occasione di mercato ghiotta visto il contratto in scadenza e un sicuro investimento visti i 20 anni. In questa stagione a Valencia ha giocato 27 partite con 4 assist.