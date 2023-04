Calciomercato Napoli, ultime notizie oggi: gli occhi sul talento di Gabri Veiga

20 anni e un destino chiaro davanti a sé: il talento non manca a Gabri Veiga, uno dei tanti nuovi gioielli prodotti dal calcio spagnolo, protagonista quest'anno in Liga con la maglia del Celta Vigo. Secondo quanto riportato da El Nacional, anche Cristiano Giuntoli e il Napoli sarebbero tra gli estimatori della perla di Vigo, centrocampista dai piedi buoni che piace già alle big.

Il primo club a guardarlo con attenzione, infatti, è stato il Real Madrid di Carlo Ancelotti che, secondo i rumors spagnoli, avrebbe già proposto anche 25 milioni al Celta Vigo per anticipare la concorrenza. Ma l'offerta sembra essere stata rispedita al mittente. Insieme al Napoli di De Laurentiis, anche il Liverpool guarda con interesse lo spagnolo, che però ha il contratto in scadenza nel 2026 e nessuna pressione. Il club di Vigo non vuole cederlo per meno di 40 milioni di euro.