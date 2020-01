© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora qualche ora, forse sarà domenica il giorno delle visite mediche di Lobotka. Lo slovacco ha un'intesa totale con il Napoli (qui è atteso da un contratto di 4 anni e mezzo a 2,5 milioni di euro circa) ma manca l'ultimo incontro tra i due club per la fumata bianca. Il Celta Vigo è formalmente fermo a una richiesta di 22 milioni. Messa così la differenza sarebbe di 3 milioni, ma la trattativa è ormai a una stretta finale. E la chiusura sembra scontata. I galiziani non fanno alcuna resistenza, serve solo il prezzo giusto che può arrivare magari con l'inserimento di qualche altro bonus. De Laurentiis ha dato il via libera all'operazione. Che accontenta i desideri di Gattuso. Le prossime 48 ore saranno decisive, ma già oggi si potrebbe chiudere. Intanto arriva un nuovo indizio sull'imminenza della firma, direttamente dal mondo dei social: il centrocampista nelle scorse ore ha iniziato a seguire l'account Instagram degli azzurri.In dirittura d'arrivo anche il casting per la fascia sinistra. La scrematura dei nomi sul tavolo è stata progressiva. Nelle ultime ore era stato proposto anche Acuna dello Sporting Lisbona ma l'impressione è che ora sia una corsa a due tra Koutris dell'Olimpiacos e Rodriguez del Milan. In queste ore incontro per definire l'ingaggio di Sofyan Amrabat: stipendio da 1,4 milioni più bonus fino al 2024 per il centrocampista marocchino, che si trasferirà in estate. Al Verona 13,5 milioni.Maksimovic, Allan, Milik e Zielinski: l'agenda di De Laurentiis è piena zeppa di impegni per i rinnovi dei quattro azzurri. Un segnale ulteriore di distensione nella società dopo il braccio di ferro delle multe e dello stop degli stipendi a settembre. Il Napoli va di fretta e attende novità sul fronte Mertens: entro il 10 gennaio c'è una clausola di rescissione da 10 milioni che può portarlo all'estero. Non pare ci sia la fila. La Cina non affascina più, dopo il tetto di ingaggio a tre milioni di euro.