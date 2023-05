Inviato a Castel Volturno

Scalvini dell'Atalanta, Mavropanos dello Stoccarda e Doekhi dell'Union Berlino: tre difensori centrali seguiti dal Napoli, tre profili monitorati se quest'estate dovesse concretizzarsi la partenza di Kim. Sul suo contratto c'è una clausola rescissoria (variabile tra i 50 e i 60 milioni a seconda dell'eventuale acquirente) che i club esteri possono esercitare tra il primo e il 15 luglio e quelli di Premier League, Manchester City in primis, sono pronti a sferrare l'assalto. Piace Scalvini, 19 anni, uno dei difensori italiani più promettenti e tra i giovani migliori della serie A ma la valutazione e alta e si aggira intorno ai 50 milioni. Monitorato anche Mavropanos, 25 anni, difensore greco che gioca in Bundesliga con lo Stoccarda. Sotto osservazione anche Doekhi, 24 anni, difensore olandese dell'Union Berlino, protagonista in questa stagione nel campionato tedesco.

APPROFONDIMENTI Kim ha incontrato lo United Adl-Spalletti, prove di futuro Kim Min-Jae dove va?

OBIETTIVO KAMADA

I BIG AZZURRI

I RINNOVI

Kamada è uno dei profili seguiti per il centrocampo, il giapponese dell'Eintracht Francoforte, che è stato avversario degli azzurri in Champions League, è nel mirino del club azzurro. Su di lui c'è pure il Milan, anche il club rossonero ha pensato a lui per la prossima stagione. E sono anche altri i centrocampisti seguiti dal club azzurro per la sostituzione di Demme che andrà via fine stagione. Il tedesco ha giocato pochissimo in quest'annata e già a gennaio si prospettò l'ipotesi della sua cessione che si concretizzerà in estate. Andrà via anche Ndombele che non verrà riscattato dal Tottenham (la cifra è onerosa, 28 milioni), punti fermi Lobotka e Anguissa (tutti e due hanno già rinnovato) e Elmas (contratto in scadenza 2025) per il presente e il futuro.. Ci sarà da bisogno di trovare la convergenza tenendo presente la linea del club azzurro sul tetto massimo degli ingaggi. Il polacco è quello che gioca da più tempo in maglia azzurra ed è legatissimo alla città a ai tifosi. La trattativa ripartirà per cercare di arrivare alla fumata bianca.Kvaratskhelia e Osimhen sono le due stelle dell'attacco e De Laurentiis vuole tenere entrambi. Il georgiano è arrivato l'estate scorsa e ha ancora quattro anni di contratto con il club azzurro, l'intesa di Osimhen invece scadrà nel 2025. Il centravanti nigeriano, capocannoniere della serie A, è seguito con attenzione dai top club europei: per provare a prenderlo ci vorrebbe uno sforzo economico importante e cioè mettere sul tavolo 160 milioni, quella che è la valutazione del Napoli di Victor., un giovane molto promettente (23 anni) del Lille.Si attende l'annuncio del rinnovo di Rrahmani, tutto praticamente fatto da tempo con gli ultimi dettagli da definire: il difensore kosovaro prolungherà la sua intesa e sarà un pilastro anche per il futuro. E un altro rinnovo che verrà sancito è quello del capitano Di Lorenzo che ha già espresso il suo desiderio di legarsi a vita con il Napoli e che il club azzurro considera una bandiera per il presente e il futuro. Ha già rinnovato durante questa stagione anche un altro difensore, il brasiliano Juan Jesus fino al 2025 con opzione fino al 2027.L'attaccante messicano si è infortunato al ginocchio sinistro (distorsione di secondo grado) contro la Fiorentina e potrà riprendere gli allenamenti solo da metà luglio in ritiro. Meret ha prolungato l'estate scorsa il contratto di un anno fino al 2025 e quest'estate si riparlerà di un ulteriore prolungamento. La cifra del riscatto di Gollini dall'Atalanta è di 8 milioni, da capire quelle che saranno le mosse del club azzurro.