Napoli mercato: quanto ha speso De Laurentiis negli ultimi dieci anni?

L'ultima estate è stata una rivoluzione vera e propria. Ma non sono mancati gli investimenti: quelli non mancano mai a Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che ha saputo tenere sempre i conti in ordine nella sua gestione del club, senza però mai far mancare la possibilità di acquistare pezzi pregiati sul mercato. A dimostrarlo sono le cifre che vengono fuori dall'ultima decade: quanto ha speso il Napoli nelle ultime sessioni di trasferimenti?

Il dato che viene fuori da Transfermarkt è importante: gli azzurri hanno investito sul mercato quasi 800 milioni di euro, cifra record che però in Italia è fuori dal podio degli spendaccioni. Al primo posto resta la Juventus con oltre un miliardo e mezzo di soldi spesi, poi ci sono l'Inter e la Roma. Ad anticipare il Napoli c'è anche il Milan (871 mln).