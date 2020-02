LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Napoli protagonista delle ultime due sessioni di mercato, quella estiva con Carlo Ancelotti che ha visto arrivare tra gli altri, e quella invernale chiusa dieci giorni fa che ha contribuito all'arricchimento della rosa di Gennaro Gattuso . Secondo lo studio del Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport), il club azzurro è stato tra i più attivi ed anche tra quelli con il saldo peggiore di soldi spesi/incassati nell'ultimo semestre.In Italia, infatti, la squadra che ha il rapporto economico acquisti/cessioni più negativo resta l'Inter di Suning (-111 milioni), seguita a ruota dalla Juventus di Maurizio Sarri (-94) e dalla nuova Fiorentina di(-93). Il, con 80 milioni di passivo, è al 14° posto della classifica europea e al 4° posto in Italia. In Europa nessuno ha un saldo peggiore del Real Madrid (-181), seguito da Aston Villa (-169) e(-166).