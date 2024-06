Mercato Napoli: Hermoso in pole per la difesa azzurra. Manna in trasferta a Milano

Ha sempre giocato in Spagna e sarebbe la prima volta al di là dei Pirenei. Mario Hermoso resta uno dei principali obiettivi del Napoli per rinforzare il pacchetto arretrato. Il diesse Manna è da tempo sulle sue tracce, il difensore ormai ex Atletico Madrid (con cui ha vinto anche lo scudetto) non ha rinnovato con i Colchoneros ed il suo status di svincolato di lusso ha fatto gola a tanti.

Ma altrettanti hanno fatto più di un passo indietro quando si è parlato di ingaggio e, sopratutto, di commissioni per i suoi agenti (quasi una sorta di “tassa” aggiuntiva quando si è in regime di svincolo dall'estero).

Il Napoli, però, ha tenuto botta, ha saputo aspettare, ha fatto capire che non sarebbe mai arrivato alle cifre avanzate in una prima fase di negoziazione dall'entourage del 28enne difensore spagnolo ed ora potrebbe passare all'incasso. La pista insomma è calda.

Il club di De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto della bilancia un contratto triennale – con opzione unilaterale per l'anno successivo – a cifre vicine a quelle dei top player azzurri. Hermoso riflette. La presenza di Conte sulla panchina azzurra è una garanzia e poco importa che quest'anno non ci sia la vetrina delle competizioni europee. Hermoso è un centrale mancino che può adattarsi all'occorrenza anche al ruolo di esterno sinistro. Manna da oggi è a Milano per provare a stringere alcune delle trattative più urgenti in casa Napoli. Hermoso è una di queste.