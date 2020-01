È stato un incontro ricco di emozioni quello di oggi pomeriggio tra i ragazzi della Junior TIM Cup – il torneo di calcio a 7 riservato agli under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano – e una delegazione della S.S.C. Napoli rappresentata dal portiere Alex Meret.



Il club azzurro ha ospitato i ragazzi dell’Oratorio Medaglia Miracolosa di Napoli presso il centro sportivo di Castel Volturno. AleMeret ha indossato la maglia della Junior TIM Cup con la scritta “UNO DI NOI”, oltre a firmare la maglia e il pallone staffetta che faranno da testimoni tra tutti i campioni della Serie A TIM protagonisti della JTC. L’entusiasmo e la passione dei piccoli calciatori della Junior TIM Cup hanno contagiato tutto l’ambiente e il campione azzurro.



Alex Meret: "È una grande emozione incontrare i ragazzi della Junior TIM Cup, è sempre un piacere poter regalare qualche sorriso ai nostri piccoli tifosi. Alla loro età anche io sognavo di giocare in Serie A TIM, ho fatto tanti sacrifici e oggi mi sento fortunato. Per arrivare in alto ci vogliono tanto impegno, dedizione, passione e il volersi migliorare ogni giorno. Ho sempre voluto fare il portiere, ho messo i guanti fin da piccolo e da quel momento non li ho più tolti”



Dopo aver coinvolto, nelle precedenti edizioni, oltre 77mila ragazzi in tutta Italia, quasi 6mila oratori e fatto disputare più di 30mila partite, il progetto continua il percorso di unione tra sport di vertice e di base. Ogni settimana, infatti, i ragazzi incontreranno gli ambasciatori della squadra di Serie A TIM della loro città. Nel weekend, invece, le squadre della Junior TIM Cup 2019-2020 scenderanno in campo negli stadi del grande calcio disputando un’amichevole durante il pre-partita dei match di Serie A TIM. Gli oratori vincitori di ciascun torneo cittadino si contenderanno il trofeo durante la fase Finale nel mese di maggio che sarà ospitata in uno dei prestigiosi stadi della Serie A TIM.



Sabato 18 gennaio, invece, lo Stadio San Paolo di Napoli aprirà le porte alla Junior TIM Cup nel pre-partita di Napoli-Fiorentina: le squadre dell’Oratorio Giovanni Paolo II di Napoli e della Parrocchia Sacri Cuori di Napoli si sfideranno in un’amichevole sotto lo sguardo dei loro beniamini e del pubblico sugli spalti.



Il progetto Junior TIM Cup torna in campo, come per le precedenti edizioni, grazie ad un fondo nel quale confluiranno sia parte delle ammende comminate ai tesserati e alle società di Serie A TIM dal Giudice Sportivo durante il corso della stagione sia il contributo di TIM nel ruolo di title sponsor del torneo.



Per vivere insieme alla Junior TIM Cup le emozioni della stagione 2019-2020 basterà seguire i profili Facebook, Instagram e Twitter di Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano o l’hashtag #juniortimcup. © RIPRODUZIONE RISERVATA