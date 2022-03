Napoli, anche Meret va in gol: il portiere annuncia il primo figlio

Nel giorno della festa dei papà, non uno qualsiasi, Alex Meret e la compagna Debora Romano svelano sui social la notizia più bella: l'arrivo del primo figlio. «Si, saremo presto in tre. Quanto amore e quante emozioni, siamo così fortunati. Una favola dal primo giorno che ci siamo incontrati, dal primo sguardo, dal primo bacio, dal primo sorriso, ora con una magia in più» ha scritto sui social Lady Meret.

