Napoli, Meret vede l'Inter: «Diamo un segnale alle rivali»

«Ho visto la finale del Mondiale, l’Argentina ha meritato. Ora speriamo di ripetere quanto accaduto nel ’87 dopo la loro ultima vittoria». Alex Meret conosce la scaramanzia, ma cerca di metterla da parte per il bene suo e del Napoli: «Ce la metteremo tutta e continueremo a fare quanto fatto nella prima parte di stagione. Non ci ha fatto piacere la sconfitta di sabato con il Villarreal, abbiamo sbagliato troppo e siamo stati puniti. Speriamo di non sbagliare ancora contro il Lille».

«Qui a Napoli c’è sempre un po’ di pressione, ma dobbiamo lavorare e pensare ad arrivare pronti al 4 gennaio per il campionato» ha detto a Sky Sport il portiere azzurro «Sicuramente verranno partite difficili quando torneremo in campo, saranno tutte gare importanti, dobbiamo ripartire bene anche per dare un segnale alle nostre rivali. Ci stiamo allenando per questo».