Napoli-Meret, incontro per il futuro: e spunta la pista che porta a Sirigu

Si apre la partita per la porta del Napoli. Come riportato da sky Sport, nelle ultime ore il procuratore di Alex Meret, Federico Pastorello, ha incontrato il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli per fare il punto della situazione sul classe 1997. Meret ha il contratto in scadenza tra un anno ma nelle ultime stagioni azzurre ha vissuto il dualismo con Ospina che l'ha gradualmente portato in panchina.

Una situazione, quella della poca continuità, che non è più accettata dal portiere classe 1997. Il procuratore di Alex Meret, infatti, ha esternato la volontà di giocare del calciatore, che sarebbe ben disposto a continuare col Napoli ma vuole sentire la fiducia del club parlando anche di rinnovo di contratto. In caso contrario, si penserà alla cessione. In attesa di capire quello che succederà con Ospina, il club valuta il profilo di Salvatore Sirigu come eventuale vice del titolare; il portiere classe 1987 è in scadenza con il Genoa a fine anno.