Napoli, infortunio Meret con l'Italia: problema muscolare, rischia Euro 2024

Brutta notizia per Alex Meret, portiere del Napoli che ieri non era sceso in campo in amichevole contro la Turchia ma che spera ancora di poter essere ai prossimi Euro 2024 in Germania con l'Italia.

A svelare il retroscena dell'infermeria ci ha pensato Luciano Spalletti in conferenza: «Io mi fido molto dei miei medici e loro mi hanno detto che è quasi certo che Barella ce la faccia a recuperare, siamo molto fiduciosi. Poi però bisogna vedere lo sviluppo perché c'è da ricominciare a correre e c'è da fare un po' di cose. Le liste le danno tutti il 7, perché me le volete far dare il 5?» ha scherzato il Ct.

Che su Meret ha poi specificato: «Se poi succede qualcosa bisogna che torni indietro con le valutazioni. Ho deciso, ma ci sono ancora 2-3 cose da sistemare. Per esempio Meret nel riscaldamento s'è fermato: lì per lì è una cosa, domani la sensazione può cambiare. Ha sentito contrarre un po' il muscolo, ma va un po' valutato. Domani si conoscerà meglio l'entità dell'infortunio».