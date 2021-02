Protagonista di Napoli-Juventus è stato di certo Alex Meret, l'azzurro che non doveva giocare e ha poi sostituito Ospina prima del fischio d'inizio. «David si è fatto male all’ultimo minuto e sono entrato io, sono contento e orgoglioso di questo gruppo: abbiamo fatto una gran partita dando ottime risposte» ha detto Meret. «Speriamo ci dia tanto anche per il futuro. Ero tranquillo in campo, sapevo già cosa mi avrebbe chiesto Gattuso. Nelle ultime due con la Juventus per me è andata bene e sono contento, ma ora ci serve continuità».

«C’è rammarico per i punti persi fin qui. Stasera abbiamo creato meno anche perché affrontavamo la Juventus, ma non ci è mancata la determinazione e questo ha fatto la differenza» ha continuato Meret a Sky Sport. «Meglio una vittoria così che creare tanto e poi non portarla a casa, dobbiamo mantenere questa attitudine mentale. Io e Ospina abbiamo caratteristiche diverse, ma sto lavorando tanto anche sulla costruzione da quando è arrivato Gattuso. Credo di essere migliorato già, devo continuare così. L’infortunio? Ho sentito contrarsi il polpaccio, spero non sia nulla di grave».

