Ultimo aggiornamento: 08:26

È uno dei più chiacchierati degli ultimi mesi, ma in attesa di poter tornare a giocare e a giocarsi il posto in campo Alex Meret mostra sui social i suoi allenamenti casalinghi. Il portiere dellavora senza sosta n giardino, trasformato all'occorrenza comeuno dei campi di Castel Volturno. «La voglia di tornare in campo è tanta, nel frattempo Debora continua ad allenarmi» scherzamostrando il video in cui è la compagna ad aiutarlo nel lavoro.