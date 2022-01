Una buona notizia per Luciano Spalletti, l'allenatore de Napoli ritrova Alex Meret e Kevin Malcuit. I due azzurri erano risultati positivi a inizio anno al covid ma si sono negativizzati dopo gli ultimi tamponi eseguiti in mattinata. Tra i positivi, dunque, restano al momento solo Zielinski e Mario Rui, ancora in isolamento.

LEGGI ANCHE Napoli, Osimhen rientra in gruppo: solo Insigne lavora a parte