Napoli, Meret in maschera in nazionale come Osimhen

Non solo Victor Osimhen. Ora il Napoli rischia di avere un altro uomo mascherato in campo. Si tratta di Alex Meret, il portiere di Luciano Spalletti che dopo il colpo al viso subito nell'ultimo match di campionato contro il Torino si è presentato in campo con la nazionale con il volto coperto da una mascherina protettiva. Il portiere ha condiviso l'immagine sui social, prontamente preso in giro dal compagno del Napoli, che ha scritto in rete: «Benvenuto nel club», da uomo più esperto in maschera.