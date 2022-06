Meret e il Napoli sono più vicini: pronto il rinnovo per il portiere

La lunga corsa per la titolarità alla fine potrebbe vincerla Alex Meret, il portiere italiano classe 1997 che sembrerebbe a un passo dal dire un nuovo sì all'azzurro. Nuovo perché per il Napoli sarebbe come una prima volta dopo l'ingaggio del 2018: stavolta Meret resta in maglia azzurra per essere un punto di riferimento, un titolare fisso della nuova difesa di Luciano Spalletti.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Aurelio De Laurentiis e l'entourage del calciatore sarebbero più vicini alla firma del rinnovo: il contratto di Meret, infatti, scade nel 2023, ha sempre confermato la sua voglia di restare a Napoli ma stavolta senza fare quella panchina a cui è stato costretto nell'ultima stagione. Con l'addio di Ospina, si aprono per Alex le porte della titolarità e anche quelle del nuovo contratto: ingaggio più alto e nuova scadenza.