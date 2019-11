LEGGI ANCHE

Come svelato da Opta, Alex Meret ha tagliato un piccolo record in occasione del match tra Napoli . Il portiere azzurro, che aveva intercettato il rigore calciato da Kolarov nel primo tempo, rientra così tra i più giovani portieri nei campionati europei ad essere riusciti a parare un rigore. In classifica anche il milanista, l'ex Fiorentina Lafont e l'attuale portiere viola Dragowski, classe 1997 proprio come Meret.1999 - Donnarumma (Milan)1999 - Lafont (Nantes)1997 - Dragowski (Fiorentina)1997 - Meret (Napoli)1995 - Rajkovic (Reims)