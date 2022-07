Napoli, Meret rinnova fino al 2027: il nuovo vice sarà Sirigu

Alex Meret nel presente e nel futuro, la porta del Napoli è sua: ormai pronto e solo da ufficializzare il suo rinnovo fino al 2027. Resta, prolunga l'intesa e sarà titolare, il campione d'Europa con l'Italia di Mancini avrà la possibilità di giocare con maggiore continuità. Per il 25enne portiere friulano sarà l'occasione per dimostrare fino in fondo il suo valore dopo i suoi primi 4 anni a Napoli in cui è stato frenato dagli infortuni.

La scelta, quindi, è ricaduta su di lui, David Ospina non ha rinnovato con il Napoli e si è svincolato a parametro zero: il portiere colombiano è sempre più vicino all'All Nassr, formazione che giocherà nella Lega saudita e sarà allenata dall'ex tecnico della Roma Rudi Garcia: pronto un contratto fino al 2025 da 3.5 milioni più bonus, si attende ora solo la sua firma. Meret invece resta e prolungherà il contratto con il Napoli in scadenza nel 2023 per altri 4 anni: un investimento sul quale il presidente De Laurentiis ha sempre creduto puntando sul suo acquisto nell'estate 2018 dopo l'addio di Pepe Reina.

E il club azzurro ora è al lavoro per il vice-Meret, la pista più calda resta quella di Salvatore Sirigu, 35 anni, portiere esperto, anche lui campione d'Europa con l'Italia nel 2021 a Londra e compagno di nazionale del portiere del Napoli. In scadenza di contratto con il Genoa può essere proprio lui il profilo giusto anche in termini di esperienza per contribuire alla crescita definitiva di Meret. Un'altra pista potrebbe portare a Tatarusanu, portiere rumeno del Milan, 36 anni, anche lui esperto.

Oltre alla casella del secondo portiere nel reparto difensivo resta da colmare quella di un altro difensore centrale. Il favorito resta il difensore norvegese Leo Ostigard del Brighton, l'anno scorso in prestito al Genoa in serie A ma resta sempre in piena corsa Nicolò Casale del Verona. Il ballottaggio sarà sciolto nei prossimi giorni.

Con l'arrivo di Kvaratskhelia al momento le caselle sono piene, una però potrebbe liberarsi se Politano si trasferisse al Valencia di Gattuso e in questo caso il direttore sportivo Giuntoli si fionderebbe in maniera ancora più decisa su un altro esterno. Diverse ipotesi: il belga Adnan Januzaj che si è svincolato dalla Real Sociedad, il norvegese Ola Solbakken del Bodo Glimt e Verde dello Spezia.

E resta calda la pista che porta allo spagnolo Gerard Deulofeu, 28 anni, grande protagonista quest'anno con l'Udinese, abilissimo nel dribbling e a creare la superiorità numerica. Una situazione che potrà essere stretta nei prossimi giorni tenendo presente che il rinnovo di Mertens non si è sbloccato e l'attaccante belga si è svincolato a parametro zero dal club azzurro. Interessamento del Monza per Petagna.