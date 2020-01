LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora qualche ora a disposizione per Dries Mertens , ormai da una settimana a casa sua, in Belgio, per provare a recuperare dal problema agli adduttori denunciato una settimana fa anche da. L'attaccante azzurro ha scelto di farsi curare ad Anversa dal fisioterapista di fiducia per poter ritrovare la forma perfetta e tornare a dare una mano ai suoi.Intanto sui social spunta anche una foto del belga napoletano al centro Move to Cure, la clinica di fisioterapia che sta assistendo Dries da qualche giorno. Nessuna parola da parte dello staff che segue, ma la consapevolezza di voler restituire al Napoli un calciatore ritrovato fisicamente per poter affrontare alla grande la seconda parte di stagione.