Non ha segnato per stasera, ma Dries Mertens ha saputo prendersi la scena lo stesso con la firma del rinnovo contrattuale tanto attesa: «Oggi abbiamo dato tutto per fare qualcosa di speciale. Siamo un gruppo che ha scelto di restare a Napoli, Gattuso e il suo staff ci hanno dato tutto, noi li ringraziamo e siamo usciti da un momento brutto» ha detto l'attaccante. «Quando giochi a Napoli è sempre speciale, lo sono i tifosi e lo è la città. Questa Coppa l’abbiamo vinta in quarantena. Multe? Non so cosa ha detto De Laurentiis alla fine, non ho sentito bene. Aspettiamo…»Un Mertens che rilancia il progetto azzurro: «Certo che credo in questo progetto, ci ho pensato tanto in queste settimane ma l’ho fatto per questo gruppo» ha confessato. «E poi ho pensato alla città, in quarantena io sono stato in vacanza. Forse ho firmato già lì. Con Gattuso giochiamo un calcio che più si adatta alle nostre caratteristiche, ma anche con Ancelotti avevamo fatto bene in Champions».