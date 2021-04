Napoli, c'è la fila per Mertens: gli occhi della Premier su Dries

Il contratto è stato rinnovato appena un anno fa e scadrà nell'estate del 2022, ma il futuro di Dries Mertens può tornare d'attualità già tra qualche mese, quando si riproporrà la questione del suo futuro. Il Napoli non sembra intenzionato, al momento, a guardare più in là dei suoi 35 anni (che compirà alla scadenza del contratto) ma le pretendenti al belga non mancano.

Se, infatti, le strade di Mertens e il Napoli dovessero dividersi con una stagione d'anticipo, i club della Premier tornerebbero a seguire Dries con molto interesse: secondo quanto riportato da Voetbal24, sul belga ci sarebbero ancora voglie di mercato inglesi con Arsenal e Tottenham sempre interessate all'attaccante azzurro. Anche il Chelsea è stato indicato tra i club che seguono il futuro di Mertens.