Napoli, Mertens e Demme tornano tra i convocati di Spalletti

Inviato a Castel Volturno

Mertens e Demme tornano tra i convocati per la sfida di domani sera al "Maradona" contro il Cagliari: andranno tutti e due in panchina. Lo ha annunciato Spalletti nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro la formazione allenata da Mazzarri, ex tecnico azzurro che rimase quattro anni a Napoli. E Ghoulam tornerà tra i convocati per la prossima sfida contro lo Spartak Mosca in Europa League, mentre...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati