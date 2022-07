Napoli, dietrofront per Mertens: chiede 2 milioni all'anno per restare

2 milioni a stagione. Ovvero 500mila euro in meno rispetto alle ultime richieste. Dries Mertens non ha ancora firmato con altre squadre, semplicemente perché l'attaccante azzurro aspetta ancora il Napoli e Aurelio De Laurentiis: il belga può abbassare ancora le sue richieste, rivedere l'ingaggio per il prossimo anno, pur di restare ancora in azzurro e continuare la sua avventura.

Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore Mertens ha capito di dover rivedere qualcosa nelle sue volontà, se l'obiettivo è quello di restare ancora a Napoli il prossimo anno: ora, però, la palla passa al club e a De Laurentiis, che non è ancora arrivato in ritiro a Dimaro e potrebbe gestire in prima persona l'operazione, con le parti che economicamente si avvicinano sempre più.