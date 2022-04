Napoli, Mertens fa male alle big: è il miglior bomber degli azzurri

Fiorentina e Roma sulla strada del Napoli, due match che possono fare la differenza nella corsa scudetto che gli azzurri di Spalletti sognano in questo finale di campionato. Ma qual è l'azzurro ad aver fatto più male alle big? Non Victor Osimhen - capocannoniere della squadra - ma Dries Mertens: il belga, titolare domenica scorsa a Bergamo per l'assenza del compagno, ha marcato cinque volte contro le prime sette squadre del campionato, un dato che incoraggia in vista delle due gare che verranno al Maradona. Meglio di lui solo Simeone (8) e Abraham (7).